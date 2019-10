Le cluster tunisien des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique (TuniCree) s’est réuni, jeudi 3 octobre à Tunis, pour discuter de l’élaboration d’un plan d’action triennal visant à mettre en place les mesures d’accélération requises en vue d’étendre l’action dans les domaines précités.

“Nous ne pouvons pas promouvoir les énergies renouvelables dans un contexte de gaspillage énergétique, d’où l’importance de s’intéresser tant aux énergies renouvelables qu’à l’efficacité énergétique et de rationaliser la consommation d’énergie”, estime Sami Marouki, vice-président de TuniCree.

“Créé en 2014, Tunicree ne portait d’intérêt qu’aux énergies renouvelables. Ce n’est qu’en 2019 que nous avons décidé d’élargir son champ d’activités à l’efficacité énergétique sur recommandation de l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME)”, a-t-il fait savoir.

Ce réseau, qui compte aujourd’hui 20 intervenants représentant les secteurs public et privé du domaine de l’énergie, entend promouvoir le partenariat public-privé (PPP) en matière d’énergie et renforcer les capacités des acteurs et intervenants du cluster, dit-il.

Pour le directeur général de l’ANME, Riadh Ben Rejab, ce cluster, financé par l’Agence de coopération allemande (GIZ), se veut une force de concertation et de proposition ainsi qu’un dispositif de dialogue entre les acteurs des secteurs public et privé.

L’ambition est de réaliser les objectifs de la nouvelle stratégie nationale énergétique, à savoir la réduction de 30% de la demande d’énergie à l’horizon 2030 et l’augmentation de 30% des énergies renouvelables dans le mix énergétique, a-t-il ajouté.