17 entreprises tunisiennes, participent à la 7ème édition du Salon “Archibat 2019” qui se tient du 1er au 5 octobre 2019 à Abidjan en Côte d’Ivoire, sur le thème “L’habitat pour tous”.

Le Centre de Promotion des Exportations, Tunisia Export (CEPEX), organise, via son Bureau à Abidjan, la 2ème participation tunisienne à ce salon qui constitue le plus grand rendez-vous du secteur de l’industrie de la construction en Afrique de l’Ouest.

Les entreprises tunisiennes participantes visent la recherche de contacts, de rencontres d’affaires et de partenariats pour décrocher une mission, un marché et s’implanter sur le marché ivoirien de BTP. Elles sont actives dans les domaines de la promotion immobilière, l’urbanisme, les travaux publics, la menuiserie aluminium, les matériaux de construction, les bureaux d’études.

Cette année, le nouveau consortium intitulé ” Tunisia Building Partners ” se rend également, en Côte d’Ivoire pour participer au Salon Archibat.

Ce groupement de quatorze (14) entreprises tunisiennes, opérant dans le secteur du bâtiment et de la construction a été créé grâce à l’assistance technique du projet “Promotion des activités d’export créatrices d’emploi vers de nouveaux marchés africains” (PEMA) qui est mandaté par le ministère fédéral d’Allemagne de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mise en œuvre par la GIZ en coopération avec le ministère du Commerce Tunisien et le CEPEX.

La participation au salon Archibat est la première activité réalisée de la feuille de route de Tunisia Building Partners qui a la particularité de présenter un interlocuteur unique pour répondre aux demandes de plus en plus complexes des clients et proposer une solution intégrée de bout en bout de la chaîne de valeur du secteur. Le salon présente aussi, une réelle opportunité pour ce nouveau consortium qui vise à s’établir sur le marché subsaharien.

En marge de la 2ème participation nationale au Salon Archibat, un Forum Tuniso- Ivoirien sera organisé demain mercredi 02 octobre, par l’ambassade de Tunisie en Côte d’Ivoire et le CEPEX via son Bureau d’Abidjan. L’objectif est de donner de la visibilité à l’offre tunisienne et créer une dynamique de networking pour tous les participants tunisiens au pavillon national ainsi qu’aux exposants tunisiens qui ont participé à titre individuel.

Depuis sa 1ère mission de prospection en 2011, les entreprises tunisiennes n’ont cessé de réitérer leur intérêt croissant pour ce salon qui draine un grand nombre de visiteurs professionnels permettant aux exposants tunisiens de se constituer un networking et de nouer des relations d’affaires.

Grâce à Archibat, les investissements tunisiens ont connu une évolution remarquable dans le secteur des BTP, en Côte d’Ivoire. En effet, le nombre des entreprises tunisiennes opérant dans ce secteur est passé d’une entreprise en 2007; le groupe (SOROUBAT), à 23 en 2019 sur un total de 78 entreprises, soit 30% de l’ensemble des entreprises tunisiennes installées en Côte d’Ivoire.

De par son positionnement stratégique et les solides relations historiques, la collaboration Tuniso-ivoirienne a toujours constitué le fer de lance de la stratégie de promotion de la coopération entre les milieux d’affaires des deux pays et continue à occuper une place prépondérante parmi nos partenaires africains.

Les échanges commerciaux entre nos deux pays ont connu une croissance régulière et constante passant de 81,5 millions de dinars en 2016 à 184,5 MDT en 2018.

D’autre part, la Côte d’Ivoire, est le 98ème importateur mondial en 2018 soit 0,1% des importations mondiales. La Tunisie occupe le 27ème rang, en 2018, en tant que pays fournisseur, pour une part de marché de l’ordre de 0,8%,

Le Salon ARCHIBAT 2019, c’est plus de 300 entreprises présentes et plus de 30 000 visiteurs attendus.