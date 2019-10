Citi annonce le lancement, pour la première fois en Tunisie, d’une facilité de garantie de prêt pour l’équivalent de 10 millions de dollars en dinars tunisiens qui permettra à Enda Tamweel (anciennement Enda), l’une des plus grandes institutions de microfinance en Tunisie, de fournir un financement élargi à plus de 17 000 micro-entrepreneurs, dont environ 65% de femmes. Le prêt augmentera le nombre d’emprunteurs d’Enda de 5%.

Enda Tamweel est une institution financière non bancaire (IFNB) qui se donne pour mission de promouvoir l’inclusion financière et sociale des populations vulnérables en Tunisie, à savoir les femmes et les jeunes entrepreneurs vivant en zones rurales.

En Tunisie, moins de 17% de femmes disposeraient d’un compte en banque comparés aux hommes. Les ménages à faible revenu du pays ont également un accès plus limité, avec un écart de 26% entre les personnes à faible revenu et celles à revenu élevé.

Avec l’aide de Citi, Enda Tamweel sera en mesure d’atteindre 17 000 micro-entrepreneurs supplémentaires spécialisés dans l’agriculture à petite échelle, l’élevage et les petites entreprises qui visent à protéger l’environnement. Ces prêts aident à répondre aux besoins uniques des femmes et des jeunes entrepreneurs qui ont longtemps été exclus de l’économie formelle.

« Aujourd’hui, et malgré la présence de six institutions de financement de micro-crédits en Tunisie, le marché non desservi reste large et représente un million de personnes vivant dans la pauvreté et l’exclusion financière. Pour sa part, Enda a étendu sa base de clients actifs de 10 pc par an durant les 5 dernières années. Nous avons ainsi constamment besoin de nouveaux capitaux. Le prêt Citi va nous permettre de maintenir ce taux de croissance dans le futur. Et puisque nous avons un taux de remboursement bien supérieur à 95%, l’argent sera redéployé dans l’avenir », a déclaré Esma Ben Hamida, cofondatrice de Enda Tamweel.

Avec un portefeuille de plus de 650 millions de dinars et 30 ans d’expérience en matière de microfinance, Enda Tamweel a révolutionné le secteur de la microfinance en Tunisie.

L’organisation fournit des services financiers durables qui permettent aux femmes et aux jeunes entrepreneurs de renforcer leur indépendance financière et leur résilience.

Enda Tamweel, qui dessert 370 000 micro-entrepreneurs à l’échelle nationale, détient environ 80% de la part de marché de la microfinance en Tunisie par l’intermédiaire de son réseau de 93 succursales dans tout le pays et de plus de 1 700 employés.

« Grâce à ce financement, nous élargissons nos programmes de Finance Inclusive pour la première fois en Tunisie. Nous sommes fiers de pouvoir soutenir les efforts d’Enda encourageant ainsi les petites et micro entreprises à grandir et se développer. Citi est reconnue mondialement pour son leadership dans ce domaine et nous pensons que nous avons la responsabilité de contribuer à l’expansion des institutions d’inclusion financière dans notre pays», a déclaré Haykel Belhassine, Country Head et directeur général de Citibank en Tunisie.

« Cette transaction est une première pour Citi en Tunisie et au Maghreb et s’inscrit bien dans la stratégie globale de Citi visant à promouvoir une inclusion financière plus large en soutenant

les institutions de microfinance. Enda Tamweel est pionnier et chef de file dans le domaine de la microfinance en Tunisie et nous sommes fiers de pouvoir contribuer à sa croissance continue », a confié Ramz Hamzaoui, directeur régional de Citi pour l’Afrique du Nord.

La nouvelle transaction de 10 millions de dollars fait partie du Global Inclusive Finance Framework, un partenariat public-privé innovant entre Citi et l’organisation américaine Overseas Private Investment Corporation (OPIC), qui permet aux entreprises inclusives et aux institutions de microfinance locales des marchés émergents d’étendre les microcrédits aux emprunteurs ayant besoin de soutien.

OPIC offre une garantie d’investissement pour ce projet. Dans le cadre du partenariat Citi/OPIC, les succursales pays de Citi, le département de Finance Inclusive de Citi et le groupe Finance des agences d’exportation du groupe de Clients institutionnels ont financé 505,5 millions de dollars en capitaux d’emprunt auprès de 53 entreprises inclusives réparties dans 26 pays, contribuant ainsi à catalyser les efforts de plus de 1,37 million de microentrepreneurs, dont 87% composés exclusivement de femmes.

« Un peu plus d’un adulte sur trois (37%) en Tunisie a un compte en banque, ce qui signifie que la majorité de la population est exclue du circuit financier et des programmes vitaux permettant d’augmenter les chances d’accès à des opportunités financières », a déclaré Bob Annibale, Directeur Global de la Finance Inclusive et du Développement Communautaire à Citi.

« Chez Citi, nous visons à cultiver notre empreinte mondiale et notre partenariat innovant avec OPIC et Enda Tamweel pour oeuvrer à réduire les écarts d’accès en Tunisie et à satisfaire

les besoins des ménages mal desservis».

Tous les prêts d’Enda Tamweel sont accordés à des micro-entrepreneurs, dont environ 65% sont des femmes. Enda Tamweel propose des prêts au développement de petites entreprises de nature individuelle, allant de 200 dollars américains à 6 500 dollars, avec une moyenne de 565 USD sur l’ensemble de ses emprunteurs.