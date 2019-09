” Le projet du budget de l’Etat pour l’année 2020 serait aux alentours de 47 milliards de dinars contre 40,662 milliards de dinars en 2019 “, a annoncé lundi Ridha Chalghoum, ministre des Finances.

Dans une déclaration aux médias, en marge de sa participation au 24ème forum de l’organisation des assurances africaines à Tunis, Chalghoum a indiqué que le plus important actuellement c’est de continuer à réduire le déficit budgétaire situé à 6,1% en 2016 et 2017 à 4,8% en 2018 et serait de 3,9% en 2019.

” En 2020 on souhaite le réduire davantage et atteindre 3% ce qui nous permettra de réduire le taux d’endettement qui a enregistré une baisse de 2 points en 2019 “, a-t-il signalé.

Le ministre a expliqué que la baisse du déficit budgétaire a été réalisée grâce au développement des ressources de 17%, le paiement des Tunisiens de leurs impôts et les efforts des services de recouvrement.

Chalghoum a mis l’accent sur l’importance d’assainir les finances publiques et de rechercher de nouvelles ressources, estimant qu’il n’est plus possible de continuer avec un taux d’endettement qui dépasse les 70%.