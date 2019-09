Le secrétaire général de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Salim Labatcha, et son homologue de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Nourredine Taboubi, ont été élus, vendredi 27 septembre, respectivement président du Conseil central et secrétaire général de l’Union syndicale des travailleurs du Maghreb arabe (USTMA).

Taboubi a souligné, dans une déclaration aux médias, en marge d’une réunion entre les dirigeants de l’UGTA et de l’UGTT, qu’une réunion du conseil central de l’USTMA sera convoquée dans les tous prochains jours et que son secrétariat général est appelé à impulser l’action de l’union à tous les niveaux.

Il a fait savoir que la visite d’une délégation de l’UGTA en Tunisie s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations syndicales entre les deux organisations, après la nomination, en juin 2019, de Salim Labatcha comme secrétaire général de l’organisation syndicale algérienne, ainsi que de l’examen des moyens de renforcer davantage les relations bilatérales.

Il s’agit, en outre, a-t-il dit, de déterminer les priorités de la prochaine étape et de coordonner les positions face aux questions arabes, maghrébines et internationales.

Il a ajouté que la réunion a été l’occasion de souligner la nécessité de renforcer les relations entre les différents secteurs et d’échanger les expériences et les expertises entre les deux organisations syndicales pour une économie maghrébine intégrée.

Taboubi a, à cet égard, annoncé qu’un ensemble de conventions seront signées d’ici la fin de l’année entre l’UGTT et l’UGTA visant à servir les intérêts des travailleurs tunisiens et algériens ainsi que l’économie des deux pays.

Pour sa part, le secrétaire général de l’UGTA, Salim Labatcha a souligné que les deux organisations syndicales œuvrent à préserver et à raffermir les relations séculaires et historiques entre la Tunisie et l’Algérie de manière à répondre aux aspirations des peuples des deux pays frères.

Il a souligné que la visite en Tunisie des membres du nouveau bureau exécutif de l’UGTA vise à discuter de la conjoncture actuelle ainsi que des moyens à mette en œuvre pour renforcer les relations bilatérales et l’action syndicale avec l’union des travailleurs arabes et l’union africaine des travailleurs.