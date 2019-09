Des responsables arabes spécialistes en ressources hydriques et agriculture discute, ce vendredi 27 septembre à Tunis, de l’importance de l’intégration des secteurs de l’eau, de l’énergie et de l’agriculture afin de réaliser la sécurité alimentaire et le développement durable.

Leur rencontre, qui s’inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée arabe de l’agriculture, verra la participation du ministre tunisien de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Samir Taieb, et le secrétaire général de l’Organisation arabe pour le développement agricole (OADA), Ibrahim Adam Ahmed Dkhiri, ainsi que des experts, selon un communiqué publié jeudi par le ministère.

Le choix de l’intégration des secteurs de l’eau, de l’énergie et de l’agriculture en tant que thème de cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la volonté de consacrer le développement écologique et de lutter contre les changements climatiques dans la région arabe, selon l’OADA.

La région arabe souffre d’une pénurie d’eau, selon un rapport sur la situation de la sécurité alimentaire arabe publié en 2019, précisant qu’un ha des eaux de surface représente moins de 1,5% des eaux de surface.

Dans cette région, le secteur agricole utilise plus de 83% des ressources hydrauliques, d’après la même source.