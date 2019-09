En vue de mettre la lumière sur les activités de la société civile dans le Monde arabe, un concours de courtes vidéos (3’) de reportage est organisé dans le cadre du projet “Majalat”.

Les sujets traités par les reportages doivent être en lien avec les axes suivants: bonne gouvernance et état de droit, développement économique et dialogue social, migrations, justice climatique et sociale, sécurités et lutte contre les violences.

Ouvert aux jeunes de moins de 30 ans (amateurs/étudiants en cinéma) d’Algérie, d’Egypte, de Jordanie, du Liban, de Libye, du Maroc, de Palestine, de Syrie et de Tunisie, le concours a pour objectif de mettre en valeur les actions de la société civile du sud de la Méditerranée.

Dans une note de présentation, les organisateurs du concours ont indiqué que le reportage proposé sera “une manière d’avoir une documentation autour des expériences et des efforts de la société civile des pays du sud au niveau local”.

Des prix de 5.000 euros, 3.000 euros, et 2.000 euros seront octroyés aux lauréats qui présenteront leurs vidéos lors de la remise de prix organisée au Forum civil Majalat prévue à Bruxelles les 2 et 3 décembre 2019.

Les intéressés peuvent consulter le site http://majalat.org pour accéder aux informations nécessaires. Le dernier délai d’inscription est fixé au 30 septembre. Les participants auront un mois et demi pour réaliser leurs travaux.

A noter que le projet Majalat vise la création d’espaces de rencontre et de dialogue constructif entre la société civile du sud de la Méditerranée et l’Union européenne (UE).

A travers un cycle annuel de rencontres aux niveau nationaux, régionaux et européens, et la mise en place d’outils et d’espaces virtuels, le projet a pour objectif de mobiliser les organisations de la société civile (OSC), les syndicats, les mouvements sociaux, organisations de jeunesse, etc., afin que tous s’engagent activement dans un dialogue régional structuré avec les institutions européennes dans le cadre du Forum Civil du sud de la Méditerranée organisé annuellement à Bruxelles.