Depuis sa création par feu Abdelwaheb Ben Ayed, la Fondation Poulina pour le Savoir a focalisé ses interventions citoyennes dans les régions les plus démunies de la Tunisie et a déjà procédé à la rénovation de plusieurs établissements scolaires.

Et c’est dans le même cadre de son devoir d’entreprise citoyenne et son engagement sociétal, que PGH à travers la Fondation Poulina pour le Savoir, a procédé à la rénovation de l’école primaire BAYADHA (GHARDIMAOU-JENDOUBA) située dans un village montagnard près de la frontière Algérienne, et ce le samedi 21 septembre 2019 en partenariat avec l’association « Un enfant …des sourires ».

Avant Rénovation :

Cette action et certaines autres similaires en cours d’exécution actuellement, consolident et réaffirment la volonté et l’engagement responsable de PGH et la Fondation Poulina pour le Savoir d’améliorer les conditions de scolarité de nos écoliers et lycéens dans les régions les plus démunies.

Après Rénovation :

Allier savoir, culture, loisir à une éducation dans des conditions honorables pour nos écoliers, tels sont les objectifs sur lesquels axe la Fondation Poulina pour le Savoir une bonne partie de son champ d’action.

Fondation Poulina pour les Savoir … le sentiment d’un devoir accomplie envers nos concitoyens et nos élèves les plus démunis.