La Bourse de Tunis a débuté la séance de lundi dans le rouge. Le Tunindex a affiché une baisse de 0,27% avec 7 085,74 points dans un volume total de 0,304 MD, selon l’intermédiaire en Bourse, Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, le titre CARTHAGE CEMENT a grimpé de 3,60% à 1,15 D suivi par CELLCOM et SOTUMAG qui ont respectivement gagné 2,64% et 2,26% à 2,33 D et 2,26 D.

A la baisse, le titre DELICE HOLDING a chuté de 2,76% à 10,20 D. SOTUVER et TUNISIE LEASING ont enregistré un repli respectif de 2,25% et 2,10 % à 9,10 D et 9,30 D.