Après La Marsa et l’Ariana, la municipalité de Bizerte a choisi de se soumettre à l’exercice de la notation financière. Pour ce faire, elle retenu l’agence de notation nationale PBR Rating.

Bizerte fait désormais officiellement partie des collectivités locales tunisiennes à se soumettre volontairement à l’exercice de notation financière et à rendre l’information publique.

A travers cette collaboration, la municipalité de Bizerte s’inscrit dans une démarche de transparence et s’offre la possibilité de s’engager concrètement et dans la durée dans un processus d’amélioration et de perfectionnement de sa situation financière.

Une initiative forte et valorisante soutenue par le Conseil municipal de Bizerte et portée par le président de cette municipalité, Kamel Ben Amara, et ses conseillers, dont Lotfi Sahli et Inji Doggui Hanini.

Pour Bizerte, c’est un message fort envoyé à son environnement, ses électeurs et plus globalement à l’ensemble des citoyens de la ville. Un message visant à consolider les efforts déjà entrepris par les équipes municipales en matière de bonne gouvernance.

Une résolution qui permettra à la collectivité, d’une part de fiabiliser son information financière et, d’autre part, de tendre vers la mise en place de plans d’actions grâce à un diagnostic et des outils d’aide à la décision adaptés ; et enfin, d’offrir une meilleure visibilité aux partenaires économiques et financiers, actuels ou futurs, locaux comme étrangers.

Pour rappel, la notation des collectivités locales est un exercice commun et largement répandu dans le monde depuis près d’une trentaine d’années, notamment sur le «Vieux continent» (Europe), mais aussi dans de nombreux pays d’Afrique.

En effet, un grand nombre de pays africains se sont dotés, depuis déjà plusieurs années, de leurs agences de notation locale, facilitant ainsi l’action de notation des entités locales en offrant un service accessible, disponible et de proximité à l’instar des confrères de PBR Rating en Afrique comme WARA Rating ou encore Bloomfield.

Inaugurée en mai 2018, en présence du ministre des Finances et des principaux acteurs de la place financière tunisienne, PBR Rating est l’agence de notation financière reconnue par l’APBTEF.

Agence de Notation de Droit tunisien, PBR Rating est accompagnée par EMR (Emerging Markets Ratings).