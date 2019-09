Le renforcement de la coopération entre l’Entité des Nations unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes) et le ministère des Affaires sociales a été au centre d’une réunion, mardi 17 septembre à Tunis, entre Mohamed Trabelsi et la représentante d’ONU-Femmes, Begona Lasagabaster.

Au cours de cette réunion qui a porté sur la couverture sociale des femmes rurales, le renforcement de la coopération avec le ministère des affaires sociales en matière de lutte contre la violence faite aux femmes et la contribution du département des affaires sociales à la mise en œuvre de la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies numéro 1325 relative à “la femme, la paix et la sécurité”, Lasagabaster a exprimé la disposition d’ONU-Femmes à assurer des sessions de formation au profit des cadres du ministère ses affaires sociales, en matière de lutte contre les violences faites aux femmes.

Trabelsi a, pour sa part, affirmé que le ministère des affaires sociales est prêt à renforcer davantage ses relations de coopération avec ONU-Femmes à travers l’échange d’expériences.

Le ministre a rappelé que la Tunisie a ratifié les conventions internationales relatives à la défense des droits de la femme et pris des mesures en faveur de la femme rurale violentée à travers les cellules d’écoute et d’orientation relevant du ministère des affaires sociales, évoquant, à cet égard, l’expérience du programme de couverture sociale pour les femmes agricoles, “Ahmini”.