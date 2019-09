La Bourse de Tunis a clôturé la séance du lundi 17 septembre 2019 en légère baisse où le Tunindex a perdu 0,01% à hauteur de 7 116.57 points dans un volume total de 2.045M TND.

Le titre BNA a réalisé le plus fort volume de la séance drainant 797 MTND de ses capitaux à 12.00 TND, soit du surplace.

A la hausse, le titre BTE est à 8.800 TND, soit une montée de 3.04% suivi de OFFICE PLAST qui a augmenté de 2.94% à 2.80 TND. Le titre STB, quant à lui, a réalisé un relèvement de 2.73% à 3.75 TND.

Dans le vert, ASSAD et ELECTROSTAR ont gagné respectivement 2.42% et 2.40% pour clôturer à 7.19 TND et 0.85 TND.

En baisse, le titre STAR a chuté de 4.45% à 126.00 TND suivi par AIR LIQUIDE qui s’est monnayé à 74.00 TND, soit un déclin de 4.10 %. Le titre ATB, quant à lui, a réalisé une détérioration de 2.91% à 4.66 TND.

Dans le rouge, les titres SOTETEL et TELNET ont réalisé un amoindrissement respectif de 1.96% et 1.68% à 5.48 TND et 8.73 TND.