CEED Tunisie –pour Center for Entrepreneurship and Executive Development- perpétue un rendez-vous désormais reconnu et attendu par plus d’un acteur dans le domaine de l’entrepreneuriat.

L’ONG tunisienne, dont la vocation est d’accompagner des jeunes porteurs de projets, a donc organisé son événement annuel, le vendredi 13 septembre 2019, au complexe El Firma à La Soukra.

Des certificats ont remis à cette occasion à 180 jeunes entrepreneurs.

Outre le ministre des Finances, Ridha Chalghoum, plusieurs chefs d’entreprise mentors qui soutiennent CEED Tunisie depuis plusieurs années déjà étaient présents à cette cérémonie. En tout, ils étaient 250 entrepreneurs de 14 gouvernorats du pays (Gabès, Gafsa, Kasserine, Sidi Bouzid, Tozeur, Kébili, Tataouine, Médenine, Béja, Jendouba, Le Kef, Siliana, Kairouan, Zaghouan).

Le programme CEED est un programme financé par l’USAID, et ce rendez-vous annuel est une véritable opportunité pour différents entrepreneurs d’élargir leur réseau de relations à travers la présence de nombreuses personnalités dans le domaine…

Les CEEDeurs sont des porteurs de projets ou de jeunes entrepreneurs qui ont conçu un nouveau produit ou service et qui sont prêts à lancer leurs startups.

Ayant démontré, à plusieurs reprises, sa forte valeur ajoutée auprès de ses partenaires et de ses sponsors, CEED Tunisie a su s’entourer des meilleurs pour accompagner le parcours des “CEEDeurs” et de permettre à leurs entreprises de se développer dans les marchés émergents.

A propos de CEED Tunisie

Créé en mars 2014, CEED Tunisie (Center for Entrepreneurship and Executive Development) est une ONG qui a pour vocation de contribuer à relever les défis auxquels sont confrontés les jeunes entrepreneurs, à travers une approche qui lui est spécifique : mobiliser des entrepreneurs de renom dont la mission est d’accompagner les « CEEDeurs », en partageant avec eux leurs expériences et leurs compétences.

Au total, ce sont plus de 1 000 formations et activités de réseautage qui ont été initiées par CEED Tunisie ; près de 500 entrepreneurs ont été formés, entraînés et encadrés au cours des dernières années. Plus de la moitié d’entre eux sont des créateurs de startups. Grâce à ce programme, un millier d’emplois ont également été maintenus et créés.

CEED Tunisie s’intéresse, par ailleurs, à l’encadrement des PME en développement, à travers l’assistance et l’accompagnement d’experts et chefs d’entreprises qui leur assureront des actions de formation (ateliers), de mentoring (rencontres, groupes d’échanges, conseil…) et de coaching durant leur création.