La Bourse de Tunis a clôturé la séance du lundi 9 septembre 2019 sur une légère baisse du Tunindex de 0,07% à hauteur de 7 149,09 points, dans un volume total de 1,706 MD, selon l’intermédiaire en Bourse, Mena Capital Partners (MCP).

Le Titre SFBT a réalisé le plus fort volume de la séance drainant 0,271 MD de ses capitaux à 19,30 dinars(D).

A la Hausse, Le titre HEXABYTE est à 7,31 D soit une montée de 2,95% suivi de la Compagnie Internationale de Leasing qui a augmenté de 2,58% à 15,90 D. Le titre SOMOCER quant à lui a réalisé un relèvement de 1,98% à 1,03 D.

Dans le vert, MEUBLES INTERIEURS et UBCI ont gagné respectivement 1,88% et 1,67% pour clôturer à 3,79 D et 30,40 D.

Dans le rouge, le titre MONOPRIX a chuté de 2,89% à 7,72 D suivi par BTE qui s’est monnayé à 8,60 D, soit un déclin de 2,82 %. Le titre CELLCOM quant à lui a réalisé une détérioration de 2,80% à 2,08 D.

En baisse, les titres LAND’OR et TUNISIE VALEURS ont réalisé un amoindrissement respectif de 2,66% et 2,25% à 8,03D et 16,50 D.