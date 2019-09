Une première en Tunisie et dans le monde arabe, l’organisation d’un débat entre plusieurs candidats à la Présidentielle. Sur l’organisation tout semble s’être passé dans les meilleures conditions, les candidats disciplinés, des journalistes préparés avec une batterie de questions; même si certains contestent le fait de poser des questions différentes à chacun des candidats.

Sur l’organisation d’un premier débat politique

Pour les gens qui sont « fiers… bla bla bla »: Y’a pas de quoi pour l’instant. Un décor nul, des questions moyennes et des réponses standard. On dirait qu’ils font tous parti du même parti. Arrêtons un peu cette autosatisfaction exagérée. Merci #MounadharaTN2019

Aujourd’hui est le jour où je pense à la toute première équipe qui a fait @AlBawsalaTN et qui a cru à la possibilité et la normalité de questionner les politiques. @EmnaChebaane @Tunasturiana @farahelmokhtar @selim_ @Tammem et les fous @nadia_s_b et @MaherTekaya ❤️

— Amira Yahyaoui (@Mira404) September 7, 2019