Environ 2 500 enfants des différentes régions du pays prendront part, dimanche 8 septembre, à la 3ème édition du Championnat national du calcul mental qui sera organisée à la salle sportive couverte de Radès par l’académie des génies.

L’objectif est de renforcer les compétences des enfants, notamment la mémoire, la perception, la concentration, la créativité, la confiance en soi, la rapidité et la précision.

A cette occasion, l’académie des génies organisera des camps de loisir et d’apprentissage visant à initier les enfants au dialogue, à la réflexion et au leadership.

Créée en 2013, l’académie des génies œuvre à former des accompagnateurs et des formateurs pour mettre en œuvre ses programmes réalisés en collaboration avec les établissements scolaires et créer une nouvelle génération éclairée et équilibrée et qui se distingue par son niveau scientifique et moral.