Le deuxième séminaire “politique Majalat de voisinage sud 2”, financé par l’UE, se tiendra les 3 et 4 septembre à Tunis.

Son objectif est de renforcer les capacités de la société civile dans la région à défendre les questions prioritaires et urgentes dans le cadre du dialogue des pays des deux rives de la Méditerranée avec l’UE.

Les recommandations de ce séminaire seront présentés à l’Union européenne pour le dialogue dans le cadre du Conseil “Justice et affaires intérieures”, qui se tiendra les 2 et 3 décembre 2019 à Bruxelles.

Les participants à ce séminaire évoqueront, entre autre, les dernières évolutions à l’échelle internationale et dans la région euro-méditerranéenne dans les domaines des politiques de migration, les changements climatiques, la gouvernance, la mobilité, les politiques économiques, le dialogue social et les jeunes.

Pour mémoire, “Majalat”, est une initiative régionale soutenue et financée par la Commission européenne. Elle est la seule initiative menée par des organisations de la société civile du nord et du sud de la Méditerranée vise à établir un échange continu entre l’UE et la société civile de dix pays du sud de la Méditerranée, dans le sillage des dialogues structurés qui ont eu lieu précédemment avec l’UE.

Chaque année, dans le cadre d’un cycle annuel d’activités, les organisations de la société civile se réuniront pour discuter et échanger sur cinq thèmes fondamentaux pour les relations entre l’UE et les pays de la région (gouvernance et Etat de droit, sécurité et lutte contre la violence, migrations, dialogue économique et social, justice sociale et climatique).

Les résultats de ces discussions s’appuieront sur la situation sur le terrain et donneront lieu à des dialogues (politiques) structurés avec l’Union européenne.