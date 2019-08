La récolte d’alfa, dont la saison se déroule du 1er août 2019 au 31 janvier 2020, devrait atteindre 30 mille tonnes, selon des données publiées par le ministère de l’Agriculture.

Les superficies à récolter sont de l’ordre de 350 mille hectares et se situent notamment dans le gouvernorat de Kasserine et les gouvernorats limitrophes (Sidi Bouzid, Kairouan et Gafsa).

La période de cueillette d’alfa est fixée par un arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche qui vient d’être publié au JORT (n°67 -2019). Lequel arrêté fixe, par ailleurs, la quantité d’alfa qui peut être récoltée, les modalités du transport, d’emballage et de stockage.

Les quantités récoltées sont destinées à la production de la pâte d’alfa, assurée en Tunisie par la Société nationale de cellulose et de papier Alfa (SNCPA) créée en 1980 et considérée comme le plus important pôle industriel du centre-ouest de la Tunisie.

La SNCPA achète la récolte d’Alfa chez les arracheurs d’alfa (6 000 familles environs ) qui sont répartis dans les 4 gouvernorats (Kasserine, Sidi Bouzid, Gafsa et Kairouan), et ce à travers 75 centres d’achat. La plante est ensuite séchée et mise en bottes de 200 Kg pour être acheminée vers l’usine pour la production de la pâte dont la quasi totalité est exportée vers des pays européens, asiatiques et vers les Etats-Unis d’Amérique.