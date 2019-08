Les étudiants tunisiens non titulaires d’une bourse d’études des gouvernements français ou tunisien doivent, pour bénéficier de la possibilité de payer des frais d’inscriptions réduits, déposé leurs candidatures au plus tard le 17 août 2019 à minuit.

Le gouvernement français a mis en place récemment une réforme des frais d’inscription pour les étudiants extracommunautaires, c’est-à-dire hors Union européenne, à compter de la rentrée universitaire 2019-2020. Dans le cadre de cette réforme, l’augmentation des frais d’inscription s’applique uniquement dans les établissements relevant du ministère français chargé de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI). Autrement dit, les autres établissements (privés ou sous-tutelles d’un autre ministère) ne sont pas concernés par cette mesure.

L’augmentation des tarifs d’inscription ne s’applique pas aux étudiants disposant d’une double nationalité tuniso-européenne. De la même manière, elle ne s’applique pas aux étudiants tuniso-suisses, tuniso-québécois et tuniso-andorrans.

Pour la Tunisie, le gouvernement français a mis en place différents programmes d’appui aux études en France à l’attention de différents publics estudiantins :

Programme POST BAC Tunisie 2019 : réservé aux bacheliers tunisiens titulaires d’un baccalauréat français.

Programme d’appui aux boursiers du gouvernement tunisien (BGT) : réservé aux étudiants tunisiens BGT inscrits en formation initiale en Licence, en Master et en cycle d’ingénieur dans un établissement d’enseignement supérieur français relevant du MESRI.

Programme d’appui aux étudiants tunisiens non titulaires d’une bourse des gouvernements tunisien ou français (objet de cet appel à candidatures) : Coordonné par l’Institut français de Tunisie et le ministère tunisien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ce programme d’appui s’adresse exclusivement aux étudiants de nationalité tunisienne, non titulaires d’une bourse des gouvernements tunisien et français, acceptés dans un établissement d’enseignement supérieur français en première année de Licence, de Master ou en cycle d’ingénieur.

Il permettra de suivre des études en France sur un cycle de formation de trois années au maximum.

La sélection tiendra compte principalement de l’excellence académique du candidat.

Cet appel à candidatures par voie électronique est ouvert le 7 août et sera impérativement clos le 17 août à minuit (heure de Tunis). Aucune dérogation ne sera admise.

Dépôt des candidatures

Pour répondre à l’appel à candidatures, vous devez : Remplir le dossier d’inscription correspondant à votre niveau de formation envisagée avant le 17 août (minuit, heure tunisienne, délai de rigueur) en ligne à l’adresse suivante :

Pour une candidature en L1

Pour une candidature en M1 :

Pour une candidature en 1ère année du cycle d’ingénieur

Les candidats doivent prendre connaissance des informations détaillées ci-après.

Conditions d’éligibilité : Sont éligibles les candidats de nationalité tunisienne ; inscrits dans un établissement d’enseignement secondaire ou supérieur en Tunisie ; justifiant d’une acceptation en 1ère année au sein d’un établissement d’enseignement supérieur relevant du MESRI (France), dans la catégorie “Formation Initiale” et en première année : de Licence (L1) ; de Master (M1).

L’exonération est renouvelée pour un même cycle d’étude à la condition de passage en année supérieure (N+1) en vue d’obtenir le même diplôme. Un redoublement entraîne la perte du bénéfice de l’exonération.

Le changement d’établissement en cours de cycle nécessite obligatoirement une nouvelle demande d’exonération.

Rappel:

Dans le cadre de la nouvelle réforme, les frais d’inscription dans les établissements publics français pour les étudiants extra-communautaires ont été fixés à 2770 euros par an en Licence, 3770 euros en Master.

Les lauréats du programme (objet de cet appel à candidature) s’acquitteront des frais d’inscription s’appliquant aux étudiants européens, soit 170 euros par an en Licence et 243 euros en Master.