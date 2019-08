Nabeul : Baisse du nombre de demandeurs d’emploi

Le nombre de demandeurs d’emploi, dans le gouvernorat de Nabeul, atteignait 5 317 à fin juillet 2019, contre 6 473 en janvier.

La proportion des femmes dépasse les 72%, soit 3 024 femmes, dont 1 748 diplômées, selon les dernières données fournies par la direction régionale de la formation professionnelle et de l’emploi.

Les chiffres indiquent une augmentation du nombre de femmes au chômage qui représentent environ deux tiers des demandeurs d’emploi.

En outre, 1869 emplois directs ont été créés, au cours des sept premiers mois de 2019, dont 434 diplômes du supérieur, ainsi que l’insertion de 1 579 stagiaires dans divers programmes d’emploi.

Près de 1 920 diplômés ont été intégrés dans le cadre des stages d’initiation à la vie professionnelle (SIVP) dans le secteur privé, ce qui porte le nombre total de stagiaires actuellement inscrits à ce programme à 2 720 personnes.

De plus, 392 diplômés ont été nouvellement recrutés dans le privé dans le cadre du programme de contrat-dignité, totalisant 1298 bénéficiaires.

D’autre part, le programme de service civil volontaire au profit des associations a accueilli 212 diplômés sur 306 bénéficiaires.

Par ailleurs, au cours du premier trimestre de 2019, la Banque tunisienne de solidarité (BTS Bank) a financé 259 projets, dont 92 destinés à des diplômés de l’enseignement supérieur, ce qui a contribué à la création de 612 nouveaux emplois.

Dans un autre contexte, et afin de mieux former les ressources humaines des institutions et de leur permettre de se tenir au courant de l’évolution des conditions de travail et de production, le comité régional de la formation continue a approuvé le financement de 205 sessions de formation au profit d’environ 1 500 travailleurs des différentes institutions économiques de la région.

A noter que le recensement général de la population de l’année 2014 indiquait 10,2% de taux de chômage à Nabeul; un taux jugé faible par rapport à celui national.

En effet, ce taux a atteint les 8% pour les hommes et à dépassé les 14% pour les femmes. Le taux de chômage des diplômés universitaires est relativement élevé, il est d’environ 19%. Chez les femmes diplômées, il atteint les 28%.