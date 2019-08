Un P.D.G d’une grande entreprise m’a confié un jour sur un ton bien triste : J’ai crée un centre de formation au sein de mon entreprise pour dispenser des cours de formation et de recyclage au personnel. Ce centre m’a coûté les yeux de la tête mais personne n’est intéressé !

Je lui ai dit : Je pense pouvoir vous aider à résoudre ce problème si vous me répondez à une seule question.

– Laquelle ? m’a-t-il dit.

– Qu’est-ce qui intéresse au plus haut niveau votre personnel ?

– La promotion en grade, évidemment.

– Voici donc la solution à votre problème : Il vous suffit de lier la promotion en grade à la formation en interne. Quelques mois plus tard, il me confia : votre truc a bien marché, mais il me pose maintenant un gros problème : Tout le personnel s’est transformé en “demandeur de formation”, même les chauffeurs et les femmes de ménage en demandent !

Moralité : Quand vous voulez faire faire à quelqu’un quelque chose qu’il ne veut pas faire, transformez la chose que vous voulez lui faire faire en condition préalable à la réalisation de l’un de ses rêves.

C’est avec cet esprit et ce genre de correctifs que nous devons appréhender “le vote obligatoire” : Il ne s’agit pas de contraindre les citoyens à participer aux élections mais de “lier” le comportement des citoyens à un avantage d’une grande importance aux yeux de la cible visée. Autrement dit, “faire désirer” plus que “contraindre”.

Moncef Kachouri