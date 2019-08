La Bourse de Tunis a débuté la séance du mercredi dans le vert. Le Tunindex a affiché une légère hausse de 0,01% avec 7 192,22 points dans un volume total de 0,075 MD, rapporte l’intermédiaire en Bourse MCP (Mena Capital Partners).

Dans le vert, NEW BODY LINE a grimpé de 5,80 % à 5,10 D suivie par TUNISIE LEASING et OFFICE PLAST qui ont respectivement gagné 2,27% et 2,17% à 9 D et 2,82 D.

A la baisse, le titre UADH a chuté de 1,62% à 1,21 D. TUNISAIR et BNA ont enregistré un repli respectif de 1,51% et 1,33 % à 0,65 D et 12,55 D.