“Le voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux” tel est le leitmotiv de la Semaine Internationale des Etudiants en Tunisie qui se tiendra du 15 au 25 août à Djerba et à Zarzis.

La Semaine internationale de l’étudiant en Tunisie (ISWiT) est un festival étudiant qui débutera cette année en 2019 dans la ville de Djerba, en Tunisie.

Le festival est ouvert aux étudiants du monde entier. L’objectif de l’ISWiT est de rassembler plus de 150 jeunes, y compris des participants, des modérateurs et des bénévoles. L’idée est de lier les jeunes à travers plusieurs ateliers créés pour couvrir tous les aspects de notre société.

Outre ces workshops, des conférences interactives et diverses activités dont des soirées musicales et culturelles sont destinées aux étudiants pour leur permettre d’acquérir de nouvelles connaissances et d’échanger des idées. Ils auront également l’occasion d’établir des contacts professionnels avec d’éminents professeurs et professionnels de différents secteurs et de développer et créer de nouveaux projets par eux-mêmes.

Au cours de l’ISWIT 2019, les échanges avec les étudiants permettront aux gens de se réunir dans une atmosphère compréhensive et tolérante pour échanger des idées dans un dialogue ouvert. Au cours d’ateliers, de discussions, de conférences, de travaux de groupe et de conversations personnelles, il sera possible de partager des arguments, des expériences et des idées relatives à une multitude de sujets qui intéressent les paries ou personnes responsables au sein de la société afin de développer des solutions aux problèmes existants. L’idée est de pouvoir se concentrer sur l’idée que tout le monde peut influencer notre avenir – et être la source du changement.

” Rencontrez le professionnel que vous êtes” thème ISWIT 2019.

“Parce que le succès commence par des pas petits mais confiants” “Young Engineers in Zarzis” (Ajiz), une association active et dynamique fondée par des étudiants en ingénierie en 2015, a lancé cette initiative en vue de promouvoir Zarzis et de la rendre plus dynamique et plus vivante à travers des événements et des projets locaux. L’objectif étant de mettre en évidence et de renforcer la position des ingénieurs en Tunisie en impliquant des ingénieurs dans des projets et en créant un vaste réseau d’ingénierie.

“Qui a dit qu’apprendre de nouvelles compétences prend des années et des années? Et qui a dit que vous ne pouvez pas être aussi professionnel que vous le souhaitez? ” …A la recherche de nouvelles opportunités, de nouveaux défis et de nouvelles compétences, le festival s’emploiera avec son équipe ambitieuse de sélectionner les meilleurs ateliers pour changer les visions et rencontrer le professionnel caché auprès des jeunes.

L’une des résolutions est le voyage: il s’agit de découvrir les potentialités cachées en travaillant en équipe internationale pour apprendre et découvrir de nouvelles compétences sur l’île de Flamingo de la Tunisie, l’une des destinations touristiques les plus populaires en Afrique du Nord: la Tunisie offre une gamme incroyablement variée d’expériences. Le long de la côte méditerranéenne, des stations balnéaires comme Hammamet offrent une abondance de soleil et de mer; tandis que le sud du Sahara est peuplé de paysages désertiques spectaculaires, de fascinants villages berbères et de décors abandonnés de Star Wars. Le statut de la Tunisie à l’époque romaine est évident dans les ruines bien préservées d’El Jem et de Carthage, tandis que Tunis offre toutes les opportunités culturelles et culinaires tant attendues d’une grande capitale.