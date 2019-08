La Bourse de Tunis clôture, la séance du lundi 5 août, sur une hausse de 0,12% pour le Tunindex à 7 179.27 points, soit un volume d’échanges de 1,185 MDT, selon Mena Capital Partners (MCP).

Le titre SAH a réalisé le plus fort volume de la séance drainant 0,225 MDT à 11,80 D, soit une baisse de 0,16%.

A la hausse, le titre ATB s’est monnayé à 4,47 D, soit une hausse de 5,17%; CITY CARS a augmenté de 2,88% à 9,98 D; TELNET HOLDING réalise une progression de 2,79% à 9,18 D.

Dans le vert, ASSAD et BH Bank ont gagné respectivement 2,52% et 2,51% pour clôturer à 7,30 D et 12,25 D.

A la baisse, le titre SERVICOM a chuté de 3,94% à 0,73 D; idem pour GIF-FILTER qui s’est monnayé à 0,69 D (-2,81%); SOTUVER chute de 1,62% à 9,71 D.

Dans le rouge, les titres Tunisair et Banque nationale agricole (BNA) se sont amoindris respectivement de 1,49% et 1,46% à 0,66 D et 12,75 D.