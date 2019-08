Bourse de Tunis : Le Tunindex clôture la semaine en légère baisse

La Bourse de Tunis a clôture la séance du vendredi 2 août 2019 sur une note négative, avec une régression du TUNINDEX de 0,10% à 7 170.47 points, dans un faible volume d’affaires de seulement 2,167 millions de dinars.

La balance des variations des cours a été équilibrée avec 18 affermissements contre 18 replis, selon Mena Capital Partner (MCP).

Le titre UIB s’est maintenu inchangé à 23 dinars, générant le plus fort volume de la séance de l’ordre de 0.480 million de dinars.

Dans le vert, GIF FILTER gagne 4,41% à 0,71 dinar, même topo pour TUNISAIR et HEXABYTE avec des hausses respectives de 3,07% et 2,77% à 0,67 dinar et 6,30 dinars.

ARTES s’adjuge 2,51% en s’échangeant à 5,70 dinars, UADH progresse de 2,47% à 1,24 dinar.

Par contre, TELNET chute de 3,56% à 8,93 dinars; ASSAD recule de 2,46% à 7,12 dinars; ELECTROSTAR perd 2,08% à 0,94 dinar; SOPAT s’est replié de 1,96%, clôturant la séance à 2 dinars.