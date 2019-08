Ooredoo Tunisie lance en exclusivité un grand tirage au sort, du 1er au 3 août 2019, et offre à ses abonnés la possibilité de vivre de merveilleuses vacances à l’étranger.

En effet, pour toute recharge de 3 DT et plus, vous avez une chance de gagner l’un des billets d’avion pour les destinations suivantes : Marrakech, Paris, Le Caire, Barcelone et Istanbul.

Pour participer, il suffit d’effectuer une recharge de 3DT ou plus ou remplir le bulletin de participation disponible dans toutes les boutiques Ooredoo. Bien entendu, plus vous rechargez, plus vous augmentez vos chances de gagner.

Le tirage au sort qui révélera les heureux gagnants aura lieu le 5 août 2019. Les abonnés ayant rechargé leurs comptes depuis l’application My Ooredoo auront 100 fois plus de chance de gagner !

Ooredoo s’applique ainsi à être toujours plus proche de ses clients en leur offrant de nombreuses opportunités de remporter des cadeaux exceptionnels.