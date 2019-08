Tunisie : Une enveloppe de 140 MDT pour la protection des villes contre les inondations

Le ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire consacrera 140 millions de dinars (MDT) pour les projets de protection des villes contre les inondations. C’est ce qu’a indiqué Noureddine Selmi, lors d’une plénière de l’ARP, mercredi 31 juillet.

“La gestion des eaux pluviales est un dossier transversal qui engage plusieurs structures, notamment les ministère des Affaires locales et de l’Environnement (à travers les municipalités dans les espaces urbains), de l’Equipement et de l’Agriculture”, a-t-il expliqué aux parlementaires.

L’ARP a par ailleurs adopté le projet de loi portant approbation de la convention de prêt conclue entre la Tunisie et le Fonds saoudien de développement pour la contribution au financement de la protection des villes et des zones urbaines contre les inondations.

En vertu de cette convention, la Tunisie a contracté un crédit de 228 millions de Riyals saoudien (60 millions de dollars américains) auprès du Fonds saoudien pour la protection des villes contre les inondations. Ce crédit est remboursable sur 20 ans dont 5 ans de grâce avec un taux d’intérêt fixe de 2%.

Selmi a également souligné que son département a consacré 23 MDT pour la protection de la ville de Nabeul contre les inondations faisant savoir qu’une équipe de travail se penche actuellement sur l’identification des sites menacés dans ce gouvernorat et qu’elle présentera son rapport fin août 2019.

Six millions de dinars seront consacrés à la réalisation de deux projets à Redeyef et Métlaoui (3 MDT pour chaque projet) et que l’étude relative à la protection de la région de Ksar touche à sa fin.

Toujours selon le ministre, le département de l’équipement entamera, au début de 2020, la réalisation d’un projet de protection du gouvernorat de Médenine contre les inondations moyennant un investissement de l’ordre de 6 MDT pour la première tranche et 8 MDT pour la deuxième.

Le crédit contracté auprès du Fonds saoudien de développement est par ailleurs destiné à la réhabilitation de plusieurs oueds à l’horizon 2027.