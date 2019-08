La Bourse de Tunis a clôturé la séance du mardi 30 juillet sur une note négative, le TUNINDEX cédant 0,20% à 7 149.70 points dans un volume d’échanges de 1,766 million de dinars.

La balance des variations des cours a été tirée vers le haut avec 19 valeurs en hausse contre 16 en baisse.

Le titre SFBT s’est maintenu inchangé à 19,40 D, réalisant le meilleur volume de la séance (573 000 dinars).

SERVICOM s’offre la plus forte hausse (+4,68%) à 0,67 D; suivi par les titres GIF FILTER et UBCI qui ont gagné respectivement 3,12% et 3,09% à 0,66 D et 23,68 D.

CEREALIS a progressé de 2,99% en s’échangeant à 4,82 D; idem pour le titre MPBS qui a avancé de 2,29% à 5.35 D.

En revanche, TUNIS RE abandonne 2,96% à 7,52 D, SOMOCER recule de 1,96% à 1 D; BIAT régresse de 1,92% à 112,11 D, DH baisse de 1,78% terminant la séance à 11 D.