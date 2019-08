Le TUNINDEX a évolué pendant la matinée de ce mardi 30 juillet en territoire négatif, cédant 0,29 % à 7 143.50 points, dans un faible volume d’affaires de 0,414 MDT, selon l’intermédiaire en Bourse, Mena Capital Partners (MCP).

A la hausse, le titre SERVICOM affiche un gain de 3,12 % à 0,66 D, suivi par les titres CEREALIS et MPBS qui ont progressé respectivement de 2,99% et 2,86% à 4,82 D et 5,38 D.

A l’inverse, le titre GIF FILTER a reculé de 3,12% à 0,62 D; idem pour SIAME et CITY CARS qui ont perdu respectivement de 2,83% et 2,75% à 2,74 D et 9,52 D.