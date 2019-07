Le président de la République par intérim, Mohamed Ennaceur, a annoncé, dans la soirée du jeudi 25 juillet 2019, qu’il a pris ses nouvelles fonctions de président de la Tunisie à la suite du décès du président Béji Caïd Essebsi, en vertu de l’article 84 et 85 de la Constitution et qu’il a prêté serment.

Dans une déclaration télévisée diffusée sur la chaîne de télévision nationale Wataniya 1, Mohamed Ennaceur a affirmé qu’il s’engage à se conformer aux dispositions de la Constitution, à préserver l’indépendance de la Tunisie et l’intégrité de son territoire et à respecter les lois et règles constitutionnelles.

Mohamed Ennaceur (85 ans) qui occupait le poste de président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) depuis le 4 décembre 2014, a affirmé qu’il va être le président de tous les Tunisiens sans exclusion ni distinction, et qu’il œuvrera à instaurer la paix sociale, à renforcer le dialogue entre les différentes parties et à préserver les acquis de la Tunisie.

Il appelle les Tunisiennes et les Tunisiens à l’unité des rangs, à faire preuve d’abnégation et de labeur et à faire valoir la valeur du travail et de l’optimisme, “un principe générateur de confiance et de miracle”, estime-t-il.

Mohamed Ennaceur exhorte a également les partis et les organisations et associations nationales à “être confiants en les institutions de l’Etat et à les appuyer pour que la Tunisie demeure libre, indépendante et invulnérable”.

Le président de la République par intérim rassure les Tunisiens quant aux “institutions de l’Etat qui fonctionnent régulièrement, efficacement et en toute opérationnalité”, insistant sur la nécessité de préserver la sécurité de la Tunisie et ses acquis.

“L’Etat continue à fonctionner, la marche de la Tunisie se poursuit après la disparition de Béji Caïd Essebsi”, ajoute Ennaceur, rendant hommage au défunt qui “s’est consacré au service du peuple, de la patrie et de l’Etat et qui constitue l’un des grands bâtisseurs de l’Etat tunisien et des figures de proue de la Tunisie indépendante avant et après la révolution de 2011”.

Ennaceur a adressé ses condoléances à la famille du disparu et à l’ensemble des Tunisiens, estimant que Caïd Essebsi servira de modèle pour les générations présentes et futures.

Mohamed Ennaceur avait prêté serment ce jeudi devant les membres du bureau de l’Assemblée des représentants du peuple pour son investiture à la présidence de la République par intérim suite au décès plutôt dans la matinée du président Béji Caïd Essebsi.

La Constitution de 2014 stipule qu’en cas de vacance définitive, le président de l’ARP est immédiatement investi des fonctions du président de la République, provisoirement, pour une durée allant de quarante-cinq à quatre-vingt-dix jours.

La prestation de serment s’est déroulée lors de la réunion du bureau de l’ARP, au siège du Parlement suite à la réception d’un acte de décès de Béji Caïd Essebsi et la constatation, par l’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi, de la vacance définitive, conformément aux articles 84 et 85 de la Constitution.