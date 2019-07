Les dons octroyés par les associations des Tunisiens à l’étranger par l’intermédiaire de l’Union tunisienne de solidarité sociale (UTSS), au cours des sept premiers mois de l’année en cours, se montent à 600 mille dinars. De ce fait, depuis 2017 jusqu’à aujourd’hui, la valeur totale de ces dons est de 1,5 million de dinars, selon le président de l’UTSS, Mohamed Khouini.

Ce dernier s’exprimait en marge de la première rencontre des associations tunisiennes à l’étranger qui s’est tenue lundi 22 juillet à Hammamet.

L’organisation de cette rencontre vise à raffermir les liens avec les Tunisiens à l’étranger ainsi qu’avec les associations dans lesquelles ils sont actifs. Il s’agit également de rendre compte de l’usage fait par l’UTSS des dons reçus, afin de renforcer la confiance auprès de ces associations et de conférer plus d’efficacité au travail associatif et social, a ajouté Khouini.

La rencontre a aussi constitué une occasion pour les représentants des associations de débattre des moyens de faciliter leurs interventions et de booster leur contribution au travail social.

Le président de l’UTSS soulignera dans ce sens que la participation de représentants du gouvernement à cette rencontre, notamment de la douane et de la Compagnie tunisienne de navigation (CTN), vise à familiariser les associations des Tunisiens à l’étranger avec les lois et les mécanismes régissant le transfert des dons et leur acheminement aux familles nécessiteuses dans les zones reculées.

“Il s’agit de relever certaines complications administratives et procédurales qui pourraient se dresser devant la volonté de certaines associations tunisiennes à l’étranger pour octroyer des dons”, selon Khouini.

D’ailleurs, l’UTSS se penche actuellement sur l’élaboration d’un document qui simplifiera l’ensemble des mesures à suivre pour remettre des dons, contribuant ainsi à élargir le nombre des donateurs aussi bien en Europe qu’en France, assure Khouini.

Les activités de l’UTSS s’étendent également à la prise en charge des personnes âgées, de la pré-scolarité des enfants dans les zones défavorisées, des personnes à besoins spécifiques sans soutien familial ainsi qu’au travail caritatif durant le mois de Ramadan.