L’Institut Bourguiba des Langues Vivantes a été agréé par l’Institut du Monde arabe (IMA) comme centre d’examen pour CIMA (Certificat international de maîtrise en arabe) pour une durée de deux ans. C’est ce qu’a annoncé, lundi 22 juillet 2019, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique sur sa page officielle.

Cet agrément a également été attribué à l’Ecole polytechnique internationale privée de Tunis (Polytech INTL).

Le CIMA est la première certification mondialement reconnue qui permette de valider votre niveau en arabe moderne standard.

” Créé en 2018, ce certificat est un outil indispensable pour les entreprises, les organismes et les centres de formation, et c’est une étape incontournable pour structurer et valoriser l’enseignement d’une langue “, ajoute la même source.

Il s’agit de la première certification rigoureuse et moderne en arabe en s’appuyant sur l’expertise du Centre International d’Etudes Pédagogiques, l’organisme de l’Education Nationale responsable des tests et diplômes de français.

A noter qu’il est possible de passer le CIMA dans l’un des centres agréés par l’IMA en France, en Suisse, au Maroc (4 centres), Egypte (2), le Qatar (2), le Bahreïn, Arabie saoudite, les Emirats arabes unis.