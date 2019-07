Les financements alloués aux projets en cours de réalisation par le ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire dans le gouvernorat de Sidi Bouzid s’élèvent à 200 millions de dinars, dont 163 millions de dinars réservés aux projets des routes et des ponts et 37 millions de dinars pour les constructions civiles. C’est ce qu’affirme le ministre de l’Equipement, Noureddine Selmi, jeudi 18 juillet.

La vocation agricole de la région explique l’intérêt accordé aux pistes agricoles, dont 100 km de pistes agricoles ont été asphaltés durant la période allant de 2015 à 2017, outre la programmation de l’aménagement de 83 km en 2019, dans le cadre d’un programme visant l’aménagement de plus de 900 km de pistes agricoles (148 pistes dans 22 gouvernorats) grâce à un crédit Koweïtien, a-t-il ajouté.

D’autres projets sont prévus pour la réhabilitation des quartiers d’habitation dans la région, dans le cadre de la deuxième génération du programme de réhabilitation des quartiers d’habitation, dont le chef du gouvernement a donné le coup d’envoi au début du mois de juillet, lequel porte sur 150 quartiers, moyennant 635 millions de dinars répartis à travers tout le pays afin d’améliorer les conditions de vie de plus 800 mille habitants, parmi les couches sociales les plus vulnérables.

Les travaux se poursuivent pour l’aménagement de l’autoroute Tunis-Jelma sur 186 km, a fait remarquer le ministre, précisant que les travaux et l’expropriation des terrains réservés à la construction de cette autoroute et les travaux ont déjà démarré en juin dernier, ce qui constitue un indicateur positif après le blocage et le refus de certains citoyens.