Tunisie : Dix millions de dinars en faveur des municipalités touristiques

Les ministères des Affaires locales et du Tourisme ont conclu, lundi 15 juillet 2019, un accord sur l’allocation de près de 10 millions de dinars au profit de 47 municipalités touristiques, dans le cadre des interventions du Fonds de protection des zones touristiques.

Ces financements seront consacrés, selon un communiqué commun, à l’amélioration de la propreté, au renforcement des interventions dans les zones et les circuits touristiques, et l’acquisition des équipements permettant de renforcer les équipements consacrés à la protection de l’environnement.

Ledit accord a été signé lors d’une réunion de la Commission de pilotage du Fonds de protection des zones touristiques, tenue sous la présidence du ministre des Affaires locales et de l’Environnement, Mokhtar Hammami, et son homologue du Tourisme et de l’Artisanat, René Trabelsi.

La réunion a porté sur le suivi de la situation environnementale dans les zones touristiques et des interventions du Fonds de protection dans ces zones pour soutenir les municipalités, y améliorer le niveau de propreté et garantir une bonne saison touristique.

A cette occasion, il a été évoqué le renforcement du contrôle des différentes interventions et la garantie de l’accompagnement technique des municipalités pour atteindre l’efficacité attendue, tout en appelant l’Agence de protection et d’aménagement du littoral (APAL) à mieux intensifier les opérations de contrôle et de propreté de différentes plages.