A l’occasion des deux premières semaines de jeu Méga Quiz, Ooredoo a organisé une cérémonie de remise de prix le 4 juillet pour la première Nissan Micra et le premier lot de Samsung Galaxy A30 gagnants. Cette cérémonie s’est déroulée en présence de Houssem Abbassi, directeur marketing de Ooredoo et de la célèbre mannequin tunisienne Rym Saïdi.

Vous aussi avez une chance d’être choisi parmi des milliers de participants, grâce à un simple SMS ! Le grand jeu « Ooredoo Méga Quiz » est un quiz par SMS avec, à la clé, des prix exceptionnels. Il a commencé le 13 juin et se poursuit jusqu’au 10 septembre. Chaque jour, tentez votre chance pour gagner un smartphone Samsung A30. Encore mieux, toutes les deux semaines, vous ferez peut-être partie des heureux gagnants d’une voiture Nissan Micra. 5 autres voitures et des lots de smartphone sont encore à gagner.

Comment ça marche ? Pour s’inscrire au quiz, rien de plus simple. Il suffit d’envoyer le mot « Oui » au 85898. Une fois inscrit, vous recevrez une série de questions. Plus vous répondez aux questions, plus vous cumulerez de points. Tous les jours, un tirage au sort désignera le gagnant d’un smartphone Samsung A30. Enfin, ceux ayant cumulé le plus grand nombre de points sur deux semaines remporteront une voiture Nissan Micra flambant neuve. Les frais de participation sont seulement de 1 Dt/jour. N’attendez plus, et lancez-vous dans l’aventure Méga Quiz !

Houssem Abbassi se réjouit de ce jour exceptionnel pour Ooredoo et ses abonnés : « Nous avons organisé cette remise de prix aujourd’hui pour une raison : offrir des prix à nos abonnés, c’est une façon de les remercier pour leur confiance et leur fidélité envers Ooredoo ».