La Bourse de Tunis a terminé la séance du lundi en territoire positif. Le Tunindex a augmenté de 0,40% à 7 177,48 points dans un volume d’affaires de 1,170 MD, selon l’intermédiaire en bourse, Mena Capital partners (MCP).

La balance des variations des cours a été tirée vers le haut, avec 36 affermissements contre 12 replis.

Le titre TELNET a été le titre le plus actif, générant 0,190 MD de ses capitaux, L’action a gagné 2,89% à 10,66 D.

Parmi les hausses, UADH s’offre un gain de 4,23% à 1,23 D, tout comme pour les titres ELECTROSTAR et SOTIPAPIER qui ont avancé respectivement de 2,94% et 2,90% à 1,05 D et 6,38 D.

ATTIJARI LEASING a pris 2,87% en s’échangeant à 15,02 D. Idem pour LAND’OR qui a progressé de 2,79% pour se situer à 8,82 D.

Dans le rouge, TUNISAIR a chuté de 2,85% à 0,68 D. Les titres SOPAT et ATB ont reculé respectivement de 2% et 1,74% à 1,96 D et 4,50 D.

SOTUMAG a perdu 1,70% à 2,30 D, suivi par MAGASIN GENERAL qui a baissé de 0,48% en s’échangeant à 32,80 D.