Le Tunindex a clôturé la séance de vendredi sur une note positive, gagnant 1,18% à 7 149.00 points, dans un volume d’échange de 3,065 millions de dinars (MD), selon l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners (MCP).

La balance des variations des cours a été tirée vers le haut, avec 44 hausses contre 14 baisses.

Le titre SFBT a réalisé le plus fort volume de la séance, drainant 0,293 MD de ses capitaux; l’action s’est échangée à 19,60 D, soit un accroissement de 2,34%.

Dans le vert, ATB a augmenté de 5,52% à 4,58 D, tout comme les titres ASTREE et ESSOUKNA qui ont pris respectivement 4,49% et 3,79% à 62,99 D et 2,19 D.

SOTEMAIL a gagné 3,70% à 2,24 D. Idem pour le titre EURO-CYCLES qui a progressé de 3,46% pour s’établir à 17,30 D.

Lanterne rouge, SITS recule de 4,24% à 1,58 D, tout comme les titres AETECH et AIR LIQUIDE qui ont régressé respectivement de 3,22% et 2,70% à 0,30 D et 82,70 D.

CEREALIS abandonne 2,56% à 4,55 D, suivi par UADH, qui a enregistré un repli de 2,47% en s’échangeant à 1,18 D.