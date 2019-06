Objet de l’appel à manifestation d’intérêt

La société Al Karama Holding envisage de céder sur Appel d’Offres, 100% du capital de la société Alpha Ford (la « Société»).

A ces fins, le consortium Attijari Finances Tunisie – Attijari Finances Corp. (conjointement la « Banque Conseil») a été retenu comme conseiller exclusif de Al Karama Holding pour la réalisation de l’ensemble de l’opération de cession envisagée (l’ « Opération »).

Le présent appel à manifestation d’intérêt a pour objectifs

1- d’informer les investisseurs de cette Opération,

2- de décrire le processus de cession décidé et

3- de renseigner les investisseurs intéressés sur les modalités de retrait du dossier de pré-qualification.

Considérations Clés

Alpha Ford est une société anonyme créée en 2002, ayant un capital social de 1 500 000 Dinars Tunisiens, et qui a pour objet la vente de véhicules particuliers neufs et de pièces de rechange de la marque Ford ainsi que le service après-vente des véhicules Ford.

Processus de cession

Le processus de cession comprend une phase de pré-qualification des candidats suivie d’une phase d’offres financières ouverte à tous les investisseurs pré-qualifiés.

En tant que partenaire technique, Ford Motor Company (FMC) est associé avec Al Karama Holding à toutes les phases du processus de cession.

Retrait des dossiers de Pré-qualification

Les investisseurs intéressés sont invités à retirer, à

partir du Mercredi 03 juillet 2019 à 10h00 au siège de Al Karama Holding, sis au rue du Lac d’Annecy, passage du Lac Malawi – Les Berges du Lac, Tunis, un dossier de pré-qualification qui définit le processus et les critères de pré-qualification.

Le retrait est conditionné par la remise d’un engagement de confidentialité dûment signé et rempli par le représentant légal des investisseurs intéressés téléchargeable sur www.alkaramaholding.com et par le paiement d’un montant non restituable de trois mille dinars tunisiens (3 000 DT) payable par chèque certifié libellé au nom de la société Al Karama Holding, par virement bancaire au profit de Al Karama Holding ou en espèces.

Les candidats pré-qualifiés auront la possibilité d’effectuer des travaux de Due Diligence dans le cadre d’une Data Room qui sera ouverte selon un calendrier et des modalités qui seront définies dans le Dossier d’Appel d’Offres.

Les candidats intéressés peuvent prendre contact avec Attijari Finances Tunisie pour toute demande d’informations sur cette Opération

Immeuble El Baraka, Bloc B, Rue du Lac d’Annecy – Les Berges du Lac, Tunis

Téléphone : +216 31 341 300 Fax : +216 71 965 615