La Bourse de Tunis a terminé la séance de jeudi en forte baisse, le Tunindex a perdu 1.35 % à 7 065.51 points dans un volume d’échanges de l’ordre de 7.709 MTND .

Le titre ATB a affiché le plus gros volume générant 1.096 MTND de ses capitaux , l’action s’est échangée à 4.34 TND , soit un décroissement de 5.86 % .

Dans le vert , CELLCOM s’offre la plus forte hausse de la séance (+5.78%) à 2.38 TND , tout comme ESSOUKNA et SOTEMAIL qui ont gagné respectivement 4.46 % et 2.94 % à 2.11TND et 2.10 TND.

ATL a avancé de 1.58 % pour s’établir à 1.93 TND idem pour le titre BTE , qui a progressé de 1.19 % à 8.500 TND .

En territoire négatif, GIF FLITER a chuté de 5.33 % à 0.71 TND, pareil pour le titre CARTHAGE CEMENT qui a baissé de 4.07 % à 1.18 TND .

SIPHAT a perdu 4.06 % à 4.020TND , tout comme ICF qui a affiché une régression de 3.87 % en se monnayant à 199.0 TND .