La Bourse de Tunis débute la séance de mercredi sur une note positive, le Tunindex avance de 0.19 % à 7 161.55 points, traitant un volume d’affaire de 1.246 MTND.

Dans le vert, le titre WIFACK BANK hausse de 5.87 % à 6.87 TND suivi par ATB et SOTIPAPIER qui gagnent respectivement 2.98 % et 2.87 % à 4.48 TND et 6.45 TND.

Dans le rouge, le titre STAR recule de 3.68 % à 135.80 TND tout comme SANIMED et ADWYA qui ont perdu respectivement 2.77 % et 2.67 % à 1.75 TND et 4.37 TND.