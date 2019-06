La Fédération tunisienne des directeurs de journaux (FTDJ) aura très bientôt le “Label de qualité“ permettant de reconnaître les entreprises de presse imprimée et électronique répondant aux conditions requises tant juridiques, fiscales que sociales ainsi qu’au respect de la déontologie professionnelle. Ce label sera juxtaposé aux titres qui y adhèrent.

Ce n’est là que la mise en application d’une recommandation du dernier congrès de définir la liste des entreprises concernées et de la soumettre aux autorités officielles, administratives, juridiques et économiques, et ce dans le but d’organiser le secteur et de le protéger contre les agissements de certains intrus dont les dépassements ont nui à la profession auprès des actants politiques et économiques et de l’opinion publique.