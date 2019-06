Le partenariat Souk At-tanmia organise en collaboration avec la South Mediterranean University (SMU), jeudi 27 juin, son 1er Learning MeetUp intitulé “Entreprise et pérennité : les clés d’une stratégie gagnante”.

L’objectif est de sensibiliser les entrepreneurs aux facteurs clés de succès et de croissance pour assurer la pérennité de leur entreprise ainsi que les pièges à éviter pour réussir en affaires.

Qu’est-ce qui fait le succès des entreprises? Quelle politique adopter pour une montée en compétence, en compétitivité et par conséquent en performance ? Comment se repositionner face aux difficultés qui menacent la survie d’une entreprise? Telles sont les sujets qui seront abordés lors de cette conférence.

La rencontre sera animée par un panel 100% féminin et sera suivie d’un workshop afin de renforcer et faciliter l’échange et les discussions.

Lancé en juillet 2012, Souk At-tanmia est un partenariat rassemblant des institutions de développement, des secteurs public et privé et de la société civile tunisienne, pour lutter contre le chômage en Tunisie.

Souk At-tanmia a pour objectif de créer de nouvelles opportunités pour les entrepreneurs mal desservis, en les aidant à créer leurs propres projets.

Pour ce faire, le partenariat offre un soutien intégré, qui combine financements (sous forme de dons) et services d’accompagnement afin de leur permettre de faire face aux contraintes financières et au déficit de capacités que rencontrent les entrepreneurs tunisiens.