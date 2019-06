La Cour des comptes organise la finale du Hackathon Hack 4Transparency, le 22 et 23 juin 2019 à Hammamet.

Hackaton 4Transparency est une initiative de la Cour des comptes lancée en janvier 2019 afin de tirer parti de la technologie, de l’intelligence et du savoir-faire des participants dans son processus de renforcement de sa visibilité et réputation. Cet effort audacieux a consisté à l’organisation de 05hackathon régionaux, regroupant les différentes chambres régionales de la Cour des comptes.

Cette demande s’inscrit dans la volonté de :

– Faire avancer la participation des citoyens dans le processus d’audit

– Sensibiliser le public à l’importance du contrôle des finances publiques pour une gestion saine des ressources publiques

– Renforcer l’efficacité du suivi des rapports d’audit et améliorer la planification des travaux d’audit

– Utiliser les TIC et le site web pour recevoir les requêtes des citoyens, en complément des réunions en face à face, ce qui constitue un outil de transparence et contribue à générer une confiance entre la Cour et les parties prenantes externes.

Cette initiative réalisée dans les régions avant couvert cinq zones allant du nord au sud de la Tunisie sur une période de 3 mois et a contribué à accompagner cinq équipes, composées de jeunes sélectionnés sur 630 inscriptions.

15 équipes finalistes vont devoir travailler sur les 5 défis identifiés lors des premiers hackthons et pitcher leurs projets devant un jury de professionnels.

Un demoday aura lieu dans cette finale et donnera une chance aux équipes non finalistes de présenter à nouveau leurs solutions devant des invités prestigieux de compétences diverses, associant innovation et technologies.