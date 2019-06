“Les libertés individuelles entre la réalité et la loi”, tel est le thème d’une journée d’étude qui sera organisée demain jeudi par l’organisation “Article 19″ et le réseau euro-méditerranéen des droits de l’homme (Euromed Droits) en partenariat avec l’association des femmes tunisiennes pour la recherche sur le développement (AFTURD) et l’association ” Aswat Nissa “.

La journée sera une occasion pour évaluer la situation des droits de l’homme en Tunisie notamment après l’intégration, dans la constitution de 2014, d’articles visant à promouvoir ces droits.

Les participants débattront des moyens de promouvoir les libertés individuelles et législatives dans la réalité et les possibilités de développer certaines lois qui restreignent les libertés.

Des députés et des représentants de la société civile prendront part à cette journée.