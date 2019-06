La Bourse de Tunis débute la séance de ce mercredi sur une note positive, le Tunindex a enregistré une hausse de 0,13 % à 7 089,74 points, dans un volume d’échanges de 2,481 MTND.

Dans le vert, le titre TGH affiche un accroissement de 3,44 % à 0,30 TND suivi par MPBS et BH qui gagnent respectivement de 3,05 % et 2,97 % à 6,07 TND et 12,46 TND.

Dans le rouge, le titre UADH recule de 4,09 % à 1,17 TND tout comme GIF FILTER et TUNISIE LEASING qui ont baissé respectivement de 3,52 % et 2,95 % à 0,82 TND et 9,51 TND.