La Bourse de Tunis termine la séance de mardi, quasiment équilibrée. Le Tunindex a reculé légèrement, de 0,01 %, à 7 080,88 points, dans un volume d’affaires de 4,688 MD.

La balance des variations des cours a fait ressortir 22 progressions contre 27 replis. Le titre ATB s’est placé en tête du palmarès des plus forte hausses, traitant un volume de capitaux de l’ordre de 0,945 MD. L’action s’est échangée à 4,14 D , soit un accroissement de 5,07%.

Dans le vert , le titre STAR s’adjuge 3,62 %, à 143 D, suivi par les titres TGH et ESSOUKNA qui ont progressé respectivement de 3,57 % et 3,19 %, à 0,29 D et 1,94 D.

Dans le rouge, CIL abandonne 5,83 %, à 14,53 D , suivi par les titres SIAME et AMS qui ont reculé respectivement de 2,98 % et 2,94 %, à 2,60 D et 0,66 D.

LAND’OR a enregistré une perte de 2,94 %, pour s’établir à 8,25 D. Idem pour le titre TUNISAIR qui a baissé de 2,85 %, en s’échangeant à 0,68 D.