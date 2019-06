Des représentants des instances constitutionnelles débattent de la Charte de l’éthique politique

La concertation et la coordination pour fixer les orientations et les grands axes du projet de la “Charte de l’éthique politique”, proposé par le chef du gouvernement, ont été au centre d’une séance de travail, tenue vendredi 14 juin 2019.

Cette réunion a regroupé des présidents et représentants des instances constitutionnelles indépendantes, le ministre chargé des Relations avec les Instances constitutionnelles, de la Société civile et des Droits de l’Homme, Fadhel Mahfoudh, et le président de l’Institut arabe des droits de l’Homme (IADH), Abdelbasset Belhassen.

Selon Mahfoudh, les concertations nationales lancées dans le but de rationaliser le discours politique et consacrer la culture du dialogue incluront tous les intervenants politiques et civils.

Mahfoudh a, dans ce sens, souligné la détermination d’élargir le cercle du dialogue entre les différentes parties.

Ont participé à cette réunion le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Nabil Baffoun, le président du Comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, Taoufik Bouderbala, le président de l’Instance nationale pour la prévention de la torture, Fathi Jarray, le président de l’Instance nationale d’accès à l’information, Imed Hazgui, et Lamia Zargouni, membre de l’Instance nationale de protection des données personnelles.

Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, avait annoncé, le 17 avril 2019, lors d’une allocution diffusée sur la chaîne nationale Wataniya 1, sa décision d’entamer des concertations avec les partis politiques et les organisations nationales pour la mise en place d’une Charte de l’éthique politique visant à assainir le climat politique.

Le ministre chargé des Relations avec les Instances constitutionnelles et la Société civile et des Droits de l’Homme, Fadhel Mahfoudh, et le président de l’IADH , Abdelbasset Belhassen, ont été chargés de concrétiser cette initiative.