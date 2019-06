Le Tunindex a clôturé la séance de vendredi dans le rouge, affichant une perte de 0,18% à 7 076.61 points, dans un volume d’échanges de 5,629 millions de dinars (MD), selon l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners (MCP).

La balance des variations des cours a été tirée vers le haut affichant 31 affermissements contre 27 replis.

Le titre ATB a enregistré le meilleur volume de la séance, traitant 1,877 MD de ses capitaux, l’action s’est échangée à 4 D, soit une régression de 1,23%.

A la hausse, ELECTROSTAR s’offre la plus forte hausse (+3,77) à 1,10 D, suivi par les titres ICF et TGH qui ont signé, respectivement, un gain de 3,64% et 3,57% pour s’établir à 202 D et 0,29 D.

A l’inverse, ATL chute de 3,22% à 1,80 D, suivi par les titres HEXABYTE et ASSURANCES SALIM qui ont baissé respectivement de 2,90% et 2,75% à 6,36 D et 26,51 D.

La BNA s’est repliée de 2,35% à 12 D. Idem pour la BTE qui a reculé de 2,27% finissant la séance à 9,01 D.