Aramys Diffusion sera à la Fashion Week avec une surprise pour cette année

La Fashion Week est un événement annuel qui mobilise les différents acteurs du secteur du textile/habillement tunisien, dans le but de promouvoir leur image, aussi bien en Tunisie qu’à l’international.

Ainsi, jeunes créateurs locaux et étrangers, créateurs de renommée internationale, professionnels et hommes d’affaires sont au rendez-vous, dans une ambiance d’échange et d’ouverture sur le monde international de la mode. L’événement a lieu à l’Amphithéâtre de Carthage.

Dans ce cadre et comme chaque année, Aramys Diffusion, filiale d’Aramys Goup, sera évidemment présente à travers ses deux marques de prêt-à-porter, Blue Island et Sasio, ornée par une décoration Stanliver, marque de meuble et ameublement du groupe.

Prévu pour le samedi 15 juin 2019, le défilé Aramys Group réserve une petite surprise aux spectateurs. Pour ce faire, le textilien a décidé de sortir des sentiers battu et des standards des défilés de la mode, à travers une vision plus globale qui traduira l’héritage des marques du groupe.

Alors rendez-vous samedi 15 juin 2019 à l’Amphithéâtre de Carthage.

Quid d’Aramys Goup ?

Un document qui nous est parvenu assure que le groupe Aramys a développé et centré l’essentiel de son activité dans la production textile et la distribution des articles d’habillement et du prêt-à-porter en Tunisie et à l’export.

Le groupe se distingue essentiellement par un savoir-faire intégré verticalement dans l’industrie textile, dans le tricotage, le finissage, la confection, la gestion du produit fini, la gestion des marques, la distribution…

Aramys Diffusion compte aujourd’hui quatre enseignes locales : Blue Island, Sasio, Modeco et Stanliver. Elle opère notamment dans le prêt-à-porter et le sportswear homme, femme et enfant, mais il s’étend aussi aux produits de l’ameublement et de la décoration, les meubles de cuisine et de salle de bain autres meubles d’agencement et aménagement.

Par ailleurs, le document indique que depuis sa création, le groupe a maintenu un cap d’évolution et d’expansion dans le secteur textile (industrie et distribution) sur le marché national et international. Et ce n’est pas tout, puisque la stratégie de diversification de ses activités figure au cœur de la politique du groupe.

D’ailleurs, Aramys Goup compte de nombreux partenaires et clients internationaux de renom, dont Lacoste, Petit Bateau, Celio, Massimo, Dutti, Replay.

Le groupe possède 58 points de vente en Tunisie (meuble et prêt-à-porter), appuyés par des sites de vente en ligne ; 16 sites de production dans 6 gouvernorats du pays, à savoir Tunis, La Manouba, Béja, Ben Arous, Mahdia et Sfax., employant plus que 4 500 personnes, avec un taux d’encadrement de 17%.

Le chiffre d’affaires du groupe en 2018 s’élevait à 100 MDT, soit une progression de 8% par rapport à celui de 2017.