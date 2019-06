La Bourse de Tunis entame la séance du jeudi sur une note négative, le Tunindex a reculé de 0.22 % à 7 058.84 points dans un volume d’affaires de l’ordre de 0.552 MTND, a indiqué l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, le titre CELLCOM gagne 2.59 % à 1.98 TND suivi par SOTUMAG et SOTIPAPIER qui haussent respectivement de 2.59 % et 2.32 % à 2.37 TND et 6.60 TND.

En baisse, le titre TAWASSOL GROUP HOLDING a perdu 3.44 % à 0.28 TND tout comme SOMOCER et SOTEMAIL qui ont plié respectivement de 2.91 % et 2.61 % 1.00 TND et 1.86 TND.-